Slecht nieuws voor Antwerp: basisspeler enkele weken out

Slecht nieuws voor Antwerp. Mahamadou Doumbia is enkele weken out met een rugblessure.

Afgelopen weekend was Mahamadou Doumbia al een opvallende afwezige bij Antwerp voor de wedstrijd tegen Standard. Nu is er meer duidelijkheid.

De 20-jarige middenvelder zal er voor de bekerwedstrijd tegen KMSK Deinze ook niet zijn. Hij kampt met een rugblessure en zal enkele weken afwezig zijn, meldt Gazet van Antwerp.

De blessure zou te wijten zijn aan de intensiteit van de wedstrijden. Rusten zou de beste optie zijn voor Doumbia. Zijn situatie wordt iedere week opgevolgd.

In totaal speelde hij al 25 wedstrijden voor The Great Old. Dit seizoen mocht hij elf keer starten en was hij al goed voor een doelpunt.