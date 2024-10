Bij KMSK Deinze krijgen ze eindelijk weer hoop: "Ik dacht dat ik alles gezien had in het profvoetbal... Niet dus!"

Begin oktober stond KMSK Deinze plotseling op de rand van het faillissement toen de Singaporese investeringsmaatschappij ACA Football Partners onverwacht haar steun introk. Tuur Dierckx, speler bij de Oost-Vlaamse club, vreesde het ergste.

“Ik denk dat het einde verhaal is, afgaande op hoe het aan ons is gecommuniceerd.” Door de terugtrekking van de hoofdinvesteerder hingen er donkere wolken boven de club, die met oplopende schulden van ongeveer twee miljoen euro in zwaar weer terechtkwam. " Ik draai al even mee in het profvoetbal en dacht dat ik het allemaal wel had gezien. Niet dus", aldus Dierckx in GvA.

De toekomst van Deinze leek somber tot een Europese investeringsmaatschappij uit Luxemburg als nieuwe overnemer naar voren stapte en een reddingsboei uitwierp. Deinze meldde dat de overname in een vergevorderd stadium is en enkel nog moet worden goedgekeurd door de ondernemingsrechtbank en de Belgische voetbalbond.

Dierckx lichtte toe dat de nieuwe investeerders hun plannen nog beperkt deelden: “Details, zoals hun naam of waar ze exact mee bezig zijn, hebben ze niet prijsgegeven. Zolang de deal juridisch niet in kannen en kruiken is, blijven ze voorzichtig in hun communicatie.”

De afgelopen weken waren zwaar voor de spelers van Deinze, die naast de financiële onzekerheid ook te maken kregen met uitgestelde betalingen en het vertrek van faciliteiten zoals de clublunch en auto’s voor spelers. “De laatste maand zijn we ook niet betaald geweest", gaf Dierckx aan, die hoopt dat de nieuwe investeerders de achterstallige betalingen zullen voldoen.

Voor Dierckx heeft de wedstrijd van vandaag, een bekerwedstrijd tegen zijn oude club Antwerp, een speciale betekenis. “Dit was mijn droomloting. Ik keer graag terug naar de Bosuil, omdat de fans zo erkentelijk zijn voor wat we in het verleden verwezenlijkt hebben.” Zijn rol in de promotie van Antwerp in 2017, met zes goals en evenveel assists in de tweede seizoenshelft, heeft hem een blijvende band met de supporters opgeleverd.