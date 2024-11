KAA Gent-speler verhoogt de druk nog wat voor wedstrijd tegen Beerschot: "We moeten gewoon winnen"

KAA Gent verloor afgelopen weekend tegen KRC Genk en een week voordien werd gelijkgespeeld tegen Union SG. Dit weekend moeten er weer punten gepakt worden tegen Beerschot.

KAA Gent pakte deze week uit door met 7-0 te winnen van Union Rochefortoise in de Croky Cup. Het was voor een aantal spelers zeker goed om vertrouwen te tanken. Ook voor Max Dean. Het liep de laatste tijd wat moeilijk voor hem.

Ook tegen KRC Genk speelde hij niet zijn beste partij. "Ik was toch wel wat ontgoocheld door mijn prestatie van vorige zondag. Ik had de match veel meer en beter moeten beïnvloeden", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Die nederlaag tegen Genk was uiteraard een zware dobber maar er resten ons nog heel veel matchen. Om dat vervelende gevoel uit te wissen, wilde ik hier vanavond iets tonen en dat is aardig gelukt", gaat Dean verder.

De spits mocht invallen tegen Union Rochefortoise en scoorde meteen twee keer. Dit weekend, op zondag, speelt Gent alweer tegen Beerschot. Een must-win voor Dean.

"Zij wonnen recent nog van Anderlecht dus onderschatting is uit den boze. Na die recente één op zes moeten we gewoon winnen want we willen zonder meer uitzicht houden op de top-zes om ons zo uiteindelijk ook te plaatsen voor Play-Off 1", besluit hij.