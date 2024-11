Het dak staat in brand! 'KAA Gent lijkt oplossing voor keepersvraagstuk helemaal klaar te hebben'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent wil de komende weken het keepersvraagstuk oplossen. Er staat een contractverlenging én een nieuwe doelman op het verlanglijstje.

Davy Roef is uitstekend bezig bij KAA Gent. De dertigjarige doelman is echter einde contract. Volgens Het Laatste Nieuws wordt er werk gemaakt van een contractverlenging.

De gesprekken daarover zijn volop aan de gang. De Buffalo’s kijken ook wat de plannen van de tweede doelman, Daniel Schmidt, zijn.

Hij is uit op meer speelminuten en zal daardoor wellicht tijdens de wintermercato de club verlaten. Dan is een nieuwe doelman een must voor KAA Gent.

Volgens de Deense kranten heeft Arnar Vidarsson al een oplossing op het oog. Het gaat om de 22-jarige Jonathan Fischer. Die speelt momenteel bij het Noorse Fredrikstad FK.

KAA Gent lijkt dus helemaal klaar om de komende weken een oplossing te vinden in het keepersvraagstuk. Dat zou een mooie oplossing zijn voor toch wel een grote zorg van de club.