Johan Boskamp lacht zich krom, maar haalt ook snoeihard uit naar Stijn Stijnen én de anonieme getuigen

Als er één ding is dat we onthouden van de bekermatch van Patro Eisden, dan is het niet de uitslag. Wel wat er zich allemaal naast het veld afspeelde.

Rik De Mil wees na de persconferentie van de bekermatch op Patro Eisden met een beschuldigende vinger naar Stijn Stijnen. Die had nogal wat ‘voorbereidingen’ getroffen voor de ‘ontvangst’ van Sporting Charleroi. “Wat een geweldig verhaal, toch? Ik heb me ziek gelachen toen ik het las. Misschien moet Netflix eens een docureeks gaan draaien op Patro. Succes verzekerd!”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. De Ideale Wereld lachte al met de stoten van Stijnen. Zelf durfde Boskamp het gras ook wel eens laten groeien als een topclub op bezoek kwam, waardoor hij de snelheid uit hun spel kon halen. Zover als Stijnen ging hij echter niet. “Maar toiletten afsluiten of muren insmeren met javel heb ik nooit gedaan. Als dat klopt, slaat dat natuurlijk nergens op”, gaat Boskamp verder. Al had hij ook een probleem met die anonieme getuigen achteraf. “Wie iets zegt over een collega, moet er ook voor uitkomen in plaats van anoniempje te spelen. Maar als Stijnen mij zoiets had gelapt vroeger, dan had hij het diezelfde avond recht in zijn smoel teruggekregen. En niet pas de dag erna via de krant.”