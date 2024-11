Transfernieuws en Transfergeruchten 03/11: Verbruggen

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Verbruggen

Barcelona gaat aankloppen bij voormalig Anderlecht-goudhaantje... Hij staat nu al hoog op hun lijstje

FC Barcelona was on zoek naar een doelman vanwege de zware blessure van Marc-André ter Stegen. Maar de Blaugrana konden alleen een vrije doelman aantrekken, aangezien de transferperiode voorbij is. (Lees meer)