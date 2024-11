Vincent Mannaert (ex-Club Brugge) alweer in gesprek met KBVB: deze keer wel prijs?

Vincent Mannaert is opnieuw aan het praten met de KBVB. Deze keer zou het gaan om een job als technisch directeur.

Vincent Mannaert (ex-CEO van Club Brugge) werd een tijdje geleden genoemd bij de Belgische voetbalbond om CEO te worden. Hij stelde zich ook kandidaat, maar zou zich toen hebben teruggetrokken.

Peter Willems werd uiteindelijk de nieuwe CEO bij de KBVB. Maar het dossier rond Vincent Mannaert werd duidelijk nooit helemaal opgeborgen in Tubize...

Volgens Het Nieuwsblad praat de KBVB nu opnieuw met Mannaert. Hij kan er binnenkort technisch directeur worden. Frank Vercauteren ziet zijn contract er aflopen.

Voorlopig ligt Mannaert dus in pole position om zijn plaats in te nemen bij de voetbalbond. Ze zouden het uitzonderlijk vinden dat iemand met zijn cv en ervaring nog vrij is. De gesprekken gaan naar verluidt de goede kant op.