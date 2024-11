Iedereen spreekt over Stroeykens en Verschaeren, maar Anderlecht verwacht dat ook deze basispion héél véél geld in het laatje zal brengen

Kasper Dolberg heeft de weg naar de touwen teruggevonden. De aanvaller van RSC Anderlecht lijkt klaar om de komende maanden helemaal te ontploffen. En daar kan de paars-witte bankrekening enkel wel bij varen.

RSC Anderlecht betaalde in 2023 vijf miljoen euro om Kasper Dolberg weg te halen bij OGC Nice. En geloof ons: dat was een koopje. De Fransen hoestten een jaar eerder ruim twintig miljoen euro op om de Deense aanvaller weg te plukken bij AFC Ajax.

Dolberg was vorig seizoen al één van de sterkhouders van paars-wit, maar de Deen kwam nooit helemaal tot ontplooiing. Daar was de manier van voetballen onder Brian Riemer simpelweg te behoudend én te weinig creatief voor.

© photonews

De aanvaller gaf zelf al aan dat hij zich bevrijd voelt onder David Hubert. Ook de aanvallende looplijnen zijn duidelijk, terwijl Dolberg ook zijn neus voor doelpunten heeft teruggevonden. Al spreken we hier natuurlijk nog heel even onder voorbehoud.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Dolberg momenteel op tien miljoen euro. Bovendien loopt het contract van de 52-voudig Deens international nog tot medio 2027. Anderlecht staat dus stevig in de schoenen als geïnteresseerde clubs komen aankloppen.

Kan Kasper Dolberg opnieuw de stap naar een topcompetitie maken?

Want laat het héél duidelijk zijn: Anderlecht is niét het eindstation voor Dolberg. De Belgische recordkampioen hoopt dat Dolberg in Brussel de Europese subtoppers kan overtuigen om de geldbuidel open te trekken. En wordt er dan toch nog een bedankje gestuurd naar Jesper Fredberg?