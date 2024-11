Nieuwe situatie zoals met Mile Svilar? Bij KBVB zijn ze (nog) niet zeker: "We gaan het verder uitzoeken"

Belgisch bondscoach Domenico Tedesco heeft aangegeven dat hij Zakaria El Ouahdi overweegt als mogelijke versterking voor de rechtsachterpositie bij de Rode Duivels. Toch heeft Tedesco de 22-jarige Genk-speler voorlopig nog niet geselecteerd.

De rechtsachterpositie is al enige tijd een zorgenkind bij België. Timothy Castagne, die meestal als rechtsachter speelt, zit nu bij Fulham echter vaak op de bank, en Thomas Meunier is al sinds vorige maand uit de selectie gelaten.

De oproep van Zakaria El Ouahdi kwam recent ook ter sprake via analist Hein Vanhaezebrouck, die de Genkse rechtsachter benoemde als "de beste rechtsback in België." El Ouahdi is het seizoen sterk gestart en is regelmatig een uitblinker bij Genk.

Een factor die meespeelt, is de positie van El Ouahdi ten opzichte van Marokko. De rechtsachter maakte afgelopen zomer deel uit van de Marokkaanse olympische ploeg en behaalde brons, maar heeft nog niet voor het Marokkaanse A-elftal gespeeld.

Marokko?

Hij werd in september opgeroepen door Marokkaans bondscoach Walid Regragui, maar heeft toen niet gespeeld en is sindsdien niet meer geselecteerd. Regragui kiest momenteel voor gevestigde namen als Achraf Hakimi van PSG en Noussair Mazraoui van Manchester United.

“We houden zijn situatie in de gaten, zoals we dat bij veel spelers doen", zei de bondscoach. “Maar we ontvangen vaak tegenstrijdige informatie, en we willen zeker weten hoe het zit. Neem bijvoorbeeld Mile Svilar, waarbij we ook hebben onderzocht of hij voor België kon spelen, wat uiteindelijk niet mogelijk bleek."

Seys beloond

"Bij El Ouahdi zijn we daar nog niet uit, maar we gaan het zeker uitzoeken. Voor nu is dat echter niet de reden waarom ik hem niet heb opgeroepen. Zelfs als het duidelijk was dat hij speelgerechtigd zou zijn, had ik hem op dit moment nog niet geselecteerd.”

In plaats van El Ouahdi koos Tedesco voor Joaquin Seys, de 18-jarige verdediger van Club Brugge, die zowel links als rechts kan spelen. Tedesco gaf wel al aan dat hij als linksachter is opgeroepen terwijl hij bij blauw-zwart tegenwoordig op rechts speelt.