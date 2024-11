Harde kern protesteert en maakt duidelijk statement: is dit het einde van Bayat?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De onrust binnen Sporting Charleroi blijft aanhouden. De harde kern heeft opnieuw zijn ongenoegen geuit tegenover Mehdi Bayat. Dit gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Westerlo die Charleroi tevens met 1-0 won.

Voor de thuiswedstrijd tegen Westerlo bleef de sfeertribune de eerste twaalf minuten leeg, een geplande actie om hun ontevredenheid over het clubbeleid duidelijk te maken. De boodschap aan het bestuur en Bayat was ondubbelzinnig en opvallend zichtbaar op verschillende spandoeken in de spionkop van het stadion.

De boodschap die de supporters achterlieten op spandoeken was niet mis te verstaan. Teksten zoals “Direction Démission” en “mafia out” maakten duidelijk dat de harde kern het bestuur niet meer vertrouwt.

Op een ander spandoek stond de boodschap “La Co-Mehdi a assez duré,” een kritische verwijzing naar Mehdi Bayat en zijn leiderschap sinds 2010. Een duidelijk signaal dat Bayat moet opstappen.

Hoewel de actie vooraf was aangekondigd, was Mehdi Bayat niet aanwezig in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Westerlo. De bestuurder zou nog steeds herstellende zijn van een roofoverval waarbij hij gewond raakte.

De protesten tegen Bayat zijn niet nieuw en hebben zich in de afgelopen jaren regelmatig voorgedaan. Het is nu aan Bayat om op een gepaste manier te reageren wil het de situatie niet verder laten escaleren.