Hoe KV Mechelen-coach Bensik Hasi dit weekend "voor schut werd gezet": "Dan zijn we in de omgekeerde wereld aanbeland"

Er was dit weekend wat te doen om Rafik Belghali. Hij speelde niet bij KV Mechelen terwijl hij toch fit zou zijn geweest. Hij zou niet gewild of gedurfd hebben spelen.

KV Mechelen ging afgelopen weekend met 2-1 onderuit op het veld van STVV. Na afloop werd Malinwa-coach Besnik Hasi gevraagd naar de afwezigheid van Rafik Belghali. Die wou de coach opnemen in zijn kern.

Maar Belghali dacht daar anders over: hij wou of durfde niet spelen op het kunstgras van Stayen. Vorig seizoen liep hij er immers een bijzonder zware blessure op. Hasi was er wel echt niet blij mee, ook omdat de makelaar van de speler zich had gemoeid door te bellen naar de club.

Patrick Goots vindt het ook maar een bijzondere situatie. "Om te beginnen: ik kan begrijpen dat Mechelen Vanheusden en Storm, in onderling overleg, thuisliet. Er was een zeker risico om hen te laten spelen", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"De verouderde mat van Stayen behoort nu eenmaal niet tot de topcategorie van kunstgrasvelden in België. Twee seizoenen geleden gaf ik er de aftrap van een wedstrijd. Toen al dacht ik: hier zou ik niet graag op spelen."

"Als zijn manager hiervoor naar de clubdirectie belde, en dus onrechtstreeks de opstelling mee bepaalde, dan zijn we in de omgekeerde wereld aanbeland. De macht van de makelaar is laakbaar. Ik kan mij niet voorstellen dat mijn manager indertijd naar mijn trainer zou hebben gebeld met een gelijkaardige boodschap. Dit had véél vroeger moeten doorgesproken zijn. Nu werd Hasi voor schut gezet", besluit Goots duidelijk.