Jonas De Roeck laat zich uit over de blessure van Toby Alderweireld: nog meer wedstrijden buiten strijd?

Slecht nieuws voor en bij Royal Antwerp FC. Het team sukkelt achterin met de ene blessure na de andere en nu is er nog een extra sterkhouder uitgevallen. Ook Toby Alderweireld is met een blessure uitgevallen. Gelukkig is er nu een interlandbreak.

Toby Alderweireld trok wel degelijk mee naar Kortrijk, maar hij zou uiteindelijk niet spelen in het Guldensporenstadion. De centrale verdediger was buiten strijd voor het duel met De Kerels. Interlandbreak welgekomen voor Alderweireld en Antwerp? Er waren al bijna geen opties meer achterin bij Antwerp, dus werd er alles aan gedaan om Alderweireld speelklaar te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt door een probleem met de ribben. "Alderweireld heeft last van de ribben. Het was voor hem niet mogelijk om mee te spelen, als je niet 100 procent bent, dan kan je niet spelen", gaf Jonas De Roeck aan. Afwachten geblazen Rest de vraag: hoelang zullen ze bij Antwerp hun sterkhouder achteraan moeten gaan missen? Gelukkig is er op dit moment een interlandbreak en dus heeft Mega Toby een weekje extra de tijd om te recupereren. "Een probleem aan de ribben is een moeilijke blessure om snel te genezen. We zullen het week per week moeten bekijken. Hopelijk kunnen we hem tegen Dender recupereren, maar het is een barstje, dus het wordt afwachten", aldus nog de oefenmeester van Royal Antwerp FC.