Anderlecht-trainer roept op tot verandering nadat probleem tussen A- en beloftenploeg duidelijk werd dit weekend: "Geen minuut gespeeld"

Geen tweede seizoenszege voor de RSCA Futures in Seraing. Mits een driepunter hadden de youngsters van paars-wit nochtans de rode lantaarn kunnen doorgeven. Een mistasten van doelman Schlieck en een uitsluiting van Dom legden echter een hypotheek op de winst.

Hoewel al enkele weken het duel tussen Seraing en de RSCA Futures als van kapitaal belang wordt beschouwd bij de Brusselaars, moest trainer Jelle Coen noodgedwongen twee wissels doorvoeren ten opzichte van vorige week.

Niet omwille van schorsingen of blessures, wel omdat twee van zijn betere jongens waren geselecteerd voor de A-ploeg. Het spreekt voor zich dat selecties worden gemaakt in functie van de A-ploeg, maar Maamar, noch Angulo kwamen in actie bij de eerste ploeg van Anderlecht.

Zodoende hebben ze het afgelopen weekend géén minuut gespeeld. Ze hebben dus geen van beide ploegen een dienst kunnen bewijzen. Met hen erbij had RSCA Futures wellicht meer kans gehad om Seraing een voetje te lichten.

"Wie voor de A-ploeg geselecteerd wordt vanuit de Futures, daar gaat steeds overleg aan vooraf", duidt trainer Jelle Coen. "Natuurlijk had ik Maamar en Angulo graag bij ons gehad tegen Seraing, maar langs de andere kant ben ik fier op hen dat ze voor de A-kern worden geselecteerd."

"Dat betekent dat hun prestaties niet onopgemerkt zijn voorbij gegaan. Dat ze uiteindelijk niet in actie zijn gekomen dit weekend heeft als oorzaak dat A en B-ploegen te regelmatig op dezelfde dag spelen. Stel dat wij op vrijdag hadden gespeeld, dan hadden die twee jongens wel meegedaan met ons", stelt Coen, die pleit voor een verandering.

"In het buitenland zullen A- en B-ploegen nooit op dezelfde dag spelen. Dat zou ook in België het geval moeten zijn. Hopelijk komt er op dat vlak zo snel mogelijk verandering."