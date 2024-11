Dodi Lukebakio is blij met terugkeer ex-Anderlecht-speler die er lang niet bij is: "Hij is gewoon een topspeler, dat zie ik"

Dodi Lukebakio, de rechtse winger van Sevilla, geniet van een schitterend seizoensbegin bij zijn club en werd opnieuw opgeroepen voor de Rode Duivels. Na een periode vol blessures vorig seizoen speelt Lukebakio dit seizoen eindelijk een volwaardige rol bij zijn club, en dat voelt goed.

Zijn coach noemde hem de beste op zijn positie in La Liga. Gevraagd naar zijn plaats tussen de topwingers in het Spaanse voetbal, reageert hij bescheiden maar zelfverzekerd: “Of ik één van de beste spelers ben op mijn positie? Ik doe mijn best en probeer de beste te zijn.”

Ook in zijn rol bij de Rode Duivels ziet hij verbeterpunten, maar hij benadrukt zijn flexibiliteit en teamgeest. “Ik speel een andere rol bij de Duivels", legt hij uit. “Ik ben klaar als de coach me nodig heeft. Er zullen wedstrijden zijn dat ik er niet ben zoals normaal, maar ik probeer dat wel.”

Lukebakio kijkt ook uit naar de terugkeer van Romelu Lukaku, die hij een essentiële schakel voor de nationale ploeg noemt. “Hij is heel belangrijk voor ons", zegt hij. “Hij is een leider, en hij zal ons zeker heel veel bijbrengen.”

Zijn enthousiasme is ook groot voor ploegmaat Sambi Lokonga, die na veel blessureleed opnieuw opgeroepen werd. “Ik ben heel blij voor Sambi", vertelt Lukebakio. “Ik train elke dag met hem en had er wel al over gehoord, maar nu zie ik het zelf: hij is een topspeler. Hij moest geduldig zijn en zich eerst concentreren op zijn blessures. Toen hij me belde om het nieuws te vertellen, was ik heel blij voor hem.”

Lukebakio geeft ook een stukje advies aan de jonge spelers die voor het eerst de nationale ploeg vervoegen: “Geniet ervan. Als ze bij ons komen, hebben ze de kwaliteiten. Deze groep is makkelijk om zich in te integreren.”