Antwerp-sterkhouder hoopt zijn seizoen nog te verlengen: "Ik heb mezelf eindelijk kunnen tonen"

Na jaren geduldig te hebben gewacht, komt Senne Lammens (22) dit seizoen tot volle bloei als doelman bij Antwerp. De jonge keeper wordt inmiddels beschouwd als een van de beste in de competitie en hoopt zijn topvorm door te trekken naar de Belgische beloftenploeg, dat vecht voor het EK.

Lammens speelt dit seizoen een sleutelrol in de prestaties van Antwerp en zijn sterke spel helpt de club naar de tweede plaats. Ook beloftebondscoach Gill Swerts kan nu rekenen op Lammens, die de doorgeschoven Vandevoordt vervangt.

Toch ging het niet vanzelf. Voor zijn doorbraak moest Lammens lange tijd achter Simon Mignolet bij Club Brugge en Jean Butez bij Antwerp blijven wachten. “Ik heb inderdaad al wat geduld moeten uitoefenen", geeft hij toe bij Sporza. “Maar ik ben altijd blijven geloven in mezelf. Bovendien heb ik in die periode ook veel kunnen leren van andere keepers, zoals Simon en Jean. Ik heb mezelf klaargestoomd tot wanneer mijn kans kwam.”

Die kans kwam vorig seizoen tijdens de play-offs, toen Butez geblesseerd raakte, en Lammens greep hem met beide handen. "Al zat er toen wel iets minder druk op de ketel", herinnert hij zich. "Want we speelden toch niet meer voor de titel."

"Maar sowieso hebben die matchen deugd gedaan. Ik moest meteen presteren op een hoog niveau en had veel werk op te knappen. Daardoor kon ik mezelf aan iedereen tonen."

Met het EK in zicht hoopt Lammens zijn seizoen nog te verlengen. Daarvoor moet de dubbele confrontatie met Tsjechië wel gewonnen worden. “Hopelijk kan ik mijn vorm van bij Antwerp ook hier doortrekken", blikt hij vooruit. “Het zou mooi zijn om een deeltje bij te kunnen dragen aan een eventuele kwalificatie door de nul te houden. Sowieso hebben we genoeg talent om het te halen van Tsjechië. We willen deze unieke kans grijpen.”