Noa Lang is het kotsbeu en moet het wel vertellen: "Een heel vieze tijd!"

Noa Lang is altijd al een buitenbeentje geweest. Eén ding wil de ex-speler van Club Brugge nu echt wel de wereld uit helpen.

Collega’s en spelers waarmee hij in het verleden samenspeelde zijn haast unaniem: Noa Lang is niet die etterbuil waarvoor velen hem houden, maar wel een crème van een gast.

En dat is lang niet de enige kritiek die de Nederlander over zich heen krijgt. Zo wordt er de laatste tijd heel vaak gezegd dat hij blessuregevoelig is.

Daar kan Lang duidelijk niet mee lachen. Hij is die insinuaties echt kotsbeu en laat bij De Telegraaf dan ook heel erg luid van zich horen over het onderwerp.

Hij noemt het een hardnekkig fabeltje. “Kijk even hoeveel blessures ik heb gehad. Het is gewoon bullshit”, vertelt hij aan de Nederlandse krant.

“In het eerste jaar bij mijn nieuwe club (PSV, red.) heb ik drie keer dezelfde hamstringblessure gehad. In de drie jaar bij Club Brugge en in mijn tijd bij Ajax heb ik zelden iets gehad.”

Volgens Lang lag het aan zijn heel korte vakantie. “In het trainingskamp had ik het er al vaak over met de trainer dat ik me niet zo fris voelde. Vanaf dat moment ben ik achter de feiten aan gaan lopen.”

Ook mentaal had hij het moeilijk. Zou de blessure wel weer goed komen? “Kan ik nog wel normaal voetballen? Het gaat maar niet weg. Elke dag zo opstaan en naar de sportschool. Ik was ook niet thuis bij mijn gezin, maar sliep in een hotel in Amsterdam. Het was gewoon een heel vieze tijd.”