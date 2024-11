Enorme klap voor Gill Swerts: de Belgische beloften verliezen opnieuw twee belangrijke basisspelers vóór de terugwedstrijd in Tsjechië

De jonge Rode Duivels zullen in Tsjechië een heldendaad moeten verwezenlijken. Een heldendaad die ze zullen moeten uitvoeren zonder twee nieuwe basisspelers uit de aanvallende linie.

We hebben het al gezegd en herhaald, de kern van Gill Swerts heeft het zwaar te verduren gekregen voor deze play-off voor toegang tot Euro 2025. Terwijl Mika Godts en Christiaan Ravych niet konden deelnemen vanwege een blessure, zijn Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula en Killian Sardella opgeroepen bij de A-kern.

Zonder vele basisspelers heeft Swerts zijn team zien verliezen van Tsjechië in de heenwedstrijd. De jonge Duivels zullen een achterstand van twee doelpunten moeten goedmaken op dinsdagavond en zullen dus gedoemd zijn tot een opmerkelijke prestatie.

Gill Swerts mist twee nieuwe belangrijke spelers voor de terugwedstrijd in Tsjechië

Een prestatie die moet worden neergezet zonder twee nieuwe basisspelers, die Tubize aan het einde van het weekend hebben verlaten. Tuur Rommens, die last had van een lichte blessure, en Roméo Vermant, geschorst na een gele kaart in de heenwedstrijd.

Zeer interessant aan de linkerkant, Rommens had bijna de onzekerheid van Matteo Dams volledig gemaskeerd, die zijn eerste selectie in een belangrijke wedstrijd eer aandeed en niet al te offensief durfde te spelen.

De afwezigheid van Vermant is ook een zware klap voor Gill Swerts. De doelpuntenmaker van Club Brugge vormt een goede combinatie met Lucas Stassin, ook al speelden de twee mannen vaak te ver uit elkaar op vrijdagavond. De oplossing zou wel eens Matias Fernandez-Pardo kunnen heten, die ondanks een goede seizoensstart met Lille opvallend afwezig is in de selectie. De Belgische Voetbalbond heeft tot op heden echter geen communicatie verstrekt over de identiteit van de vervangers.