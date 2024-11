Verschil in kwaliteit, maar ook in persoonlijkheid en status bij Duivels is groot: "Als je een speler hebt die 14 keer meer minuten bij Duivels speelt dan bij zijn ploeg"

De Rode Duivels hebben hun blazoen fameus besmeurd zondag in Budapest. Het draait echter al een tijdje vierkant, maar dat we de afgelopen jaren verwend werden, mag duidelijk zijn. Niemand van de huidige ploeg heeft de status of de persoonlijkheid van wat er in 2018 rondliep bij België.

We verwachten veel van de Rode Duivels omdat er nog altijd veel jongens zijn die bij een grote ploeg spelen. Maar hoeveel van hen zijn echt dragende spelers?

KDB, Lukaku, Alderweireld, Kompany... waren wereldsterren

Even vergelijken met het WK in Rusland? Thibaut Courtois en Eden Hazard waren de sterren van Chelsea, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld werden het beste verdedigende duo in de Premier League genoemd. Kevin De Bruyne was de draaischijf van Manchester City en toen al in de discussie voor beste middenvelder ter wereld.

Vincent Kompany was kapitein en absolute sterkhouder bij datzelfde City. Marouane Fellaini en Romelu Lukaku zaten bij Manchester United. Thomas Vermaelen zat bij Barcelona, al speelde hij er niet veel. En Axel Witsel en Yannick Carrasco hadden ondanks hun transfers naar China nog niets van hun kwaliteiten verloren.

Grootste naam was Trossard... die nog maar twee keer scoorde

Maar wie is er momenteel een bepalende speler bij zijn club? Leandro Trossard? Niet altijd basisspeler bij Arsenal en nog maar twee keer gescoord dit seizoen. Orel Mangala? Ook geen vaste basisplaats bij Everton. Arne Engels? Komt net piepen op het hoogste niveau.

Openda ja, maar die lijkt in het huidige systeem niets te zoeken te hebben als spits. Hij wordt niet op zijn kwaliteiten gebruikt. Dodi Lukebakio is een ook een bepalende speler bij Sevilla, maar hij gaat de kar echt niet trekken hoor. Zeno Debast heeft daar het profiel wel voor, maar is nog jong en speelt nog maar net bij een topclub. En hij maakt nog die overbodige foutjes.

Castagne speelde 14 (!) keer meer minuten bij Duivels als bij Fulham

Voor de rest is het eigenlijk erg als je de ploeg van zondag bekijkt. Ameen Al-Dakhil moest als rechtsback spelen terwijl hij dit seizoen ocharme al tien minuten A-ploegvoetbal speelde. Timothy Castagne - gisteren kapitein - speelde 14 (!) keer zoveel minuten bij de Rode Duivels als in de Premier League. Hallucinant eigenlijk.

Arthur Vermeeren is dan weer een schim van de speler die hij bij Antwerp was. Van de 19-jarige die nog aan het wennen is aan de Bundesliga mag je ook niet verwachten dat hij ineens zijn topniveau kan halen.

Op de bank gisteren zaten dan weer Norman Bassette, Samuel Mbangula, Sambi Lokonga en Killian Sardella. Niet meteen de jongens waarmee je het verschil gaat maken. De bondscoach was niet gediend door de omstandigheden.

Uiteraard mocht het zelfs met deze ploeg een pak beter zijn, maar moeten we er ons ook niet bij neerleggen dat het nog jaren zal duren vooraleer er weer een echte ploeg op het veld staat? Het zal wachten worden tot enkele jongens hun status bij hun eigen ploeg opkrikken en echte leiders worden. Persoonlijkheden, want daar ontbreekt het ons nu aan.

Kijk naar die ploeg van 2018, het waren allemaal haantjes, maar het werkte wel.