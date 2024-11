Benito Raman had deze zomer kunnen terugkeren naar een van zijn voormalige clubs: "Misschien een slechte keuze van hun kant"

Benito Raman is deze zomer teruggekeerd naar de Pro League. Maar hij had ook ergens anders dan bij KV Mechelen kunnen belanden.

Gent, Beerschot, KV Kortrijk, STVV, Standard, Anderlecht en nu ook KV Mechelen: op 30-jarige leeftijd is Benito Raman al toe aan zijn zevende Belgische club. Voor hem was het verlaten van Turkije een prioriteit.

Raman was nooit gelukkig bij Samsunspor, waar hij slechts zes maanden eerder had getekend: "KV Mechelen heeft moeite voor mij gedaan, maar ik heb ook veel geld achtergelaten in Turkije. Maar het was belangrijk voor mij om mijn familie en mijn zoontje terug te zien. Dat was het belangrijkste voor mij", legt hij uit in de podcast Mid Mid.

"Als mijn zoon vijf of zes jaar oud is, zou ik graag weer in het buitenland willen spelen. En zo niet, dan zou ik blij zijn om nog vijf of zes jaar in België te spelen. Zou ik overwegen naar Saoedi-Arabië te gaan? Als het aanbod onweerstaanbaar is en alles goed is voor mijn familie, dan zou ik erover nadenken," vervolgt hij.

Het aanbod van KV Mechelen kwam op het juiste moment

Benito Raman onthult ook dat er deze zomer gesprekken zijn geweest met Beerschot: "Er waren contacten, maar ze hadden op dat moment geen spelers nodig. Misschien was het een verkeerde keuze van hun kant, maar voor mij was Mechelen de beste keuze. Met KV waren er sporadisch contacten geweest door de jaren heen."

Het was bij de Kielenaars dat Raman zijn allereerste doelpunt in 1A maakte in februari 2013, toen hij uitgeleend werd door Gent. Gezien de problemen van het team, is het gemakkelijk voor te stellen wat de Mechelaar had kunnen bijdragen in de strijd om het behoud.