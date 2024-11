De ideale vervanger voor Tedesco? Een coach die bij de fans wordt genoemd, zou binnenkort plots beschikbaar kunnen zijn

Wie zal Domenico Tedesco vervangen bij de Rode Duivels, als hij zou worden ontslagen vóór het begin van de kwalificaties voor het Wereldkampioenschap? Terwijl de Belgische voetbalbond niet veel middelen heeft, zou een trainer die wordt genoemd door de fans binnenkort beschikbaar kunnen zijn.

De maat is vol voor iedereen. Waarnemers, analisten, supporters, bijna iedereen in België eist het vertrek van Domenico Tedesco. De Duits-Italiaanse bondscoach, die deze week een gesprek had met Vincent Mannaert, zal nog aan verschillende interne evaluaties worden onderworpen in de komende dagen. Zijn toekomst aan het roer van de Rode Duivels is verre van zeker.

De fans van het nationale team hebben al hun eigen lijst van mogelijke vervangers samengesteld. Hein Vanhaezebrouck wordt vaak genoemd, net als Philippe Clément, de huidige coach van Glasgow Rangers.

In de discussies komt ook geregeld de naam van Hervé Renard naar boven. Hij slaagde erin na successen met Zambia, Ivoorkust en Marokko om Argentinië, de toekomstige wereldkampioen, te verslaan tijdens het WK 2022 met Saudi-Arabië.

Na zijn vertrek bij het Saoedische elftal in maart 2023 om zich te ontfermen over het Franse vrouwenteam voor de Olympische Spelen van 2024, is Renard terug aan het hoofd van het Saoedische nationale team beland, maar niet alles loopt zoals gehoopt.

Nadat het dinsdag in Indonesië werden verslagen, staat Saudi-Arabië slechts op de vierde plaats in hun kwalificatiegroep, achter Japan en Australië en gelijk met Indonesië, Bahrein en China. In deze groep van zes teams zullen de eerste twee zich rechtstreeks kwalificeren voor het WK 2026, terwijl de derde en vierde intercontinentale play-offs zullen spelen.

Vier speeldagen vóór het einde van de kwalificaties staan de Saudi's met de rug tegen de muur. En voor Hervé Renard, die had aangekondigd af ​​te treden als ze zich niet kwalificeerden voor het WK, zou het avontuur wel eens eerder kunnen eindigen dan verwacht...