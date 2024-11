Het heeft lang geduurd: Roberto Martinez laat de droom van een voormalige Anderlecht-speler uitkomen

Portugal heeft niet echt overtuigd tegen Kroatië (1-1). Maar de avond zal voor altijd in het geheugen gegrift blijven van Fabio Silva.

Niet alleen bij de Rode Duivels hebben de vele geblesseerde spelers voor chaos gezorgd. In Portugal moest ook Roberto Martinez improviseren in de Nations League. Naast Gonçalo Ramos en Diogo Jota, zag de groep sterkhouders zoals Cristiano Ronaldo, Pedro Neto en Bernardo Silva afhaken voor de laatste wedstrijd tegen de Kroaten.

Martinez riep daarom Fabio Silva weer op voor de gelegenheid. Beter nog: de voormalige aanvaller van Anderlecht kwam de laatste 20 minuten in actie. Een beloning voor zijn goede seizoensstart bij Las Palmas (3 goals en 1 assist in La Liga sinds eind september).

Eindelijk gelanceerd?

Dit is vooral een hoogtepunt na op zo'n jonge leeftijd in de schijnwerpers te zijn geplaatst. Voor 40 miljoen euro trok hij op 18-jarige leeftijd van FC Porto naar Wolverhampton. Uiteindelijk moest Fabio Silva vier uitleenbeurten en 26 optredens in de Portugese U21 doorstaan voordat hij mocht proeven van de nationale ploeg.

"Misschien zat ik destijds niet in de beste situatie, maar daar hebben we geen controle over. Ik denk dat alles wat ik heb moeten overwinnen, de ups en downs, van mij een zeer complete speler hebben gemaakt, in staat om me aan te passen, te spelen in elk soort systeem", reageerde hij voor de microfoon van DAZN.

De jongen is vastberadener dan ooit: "Vandaag, met wat ik heb meegemaakt, kunnen maar weinig dingen me negatief beïnvloeden. Ik gebruik mijn verleden om vooruit te kijken en zal dat blijven doen, want mijn carrière is nog lang."