"Waarom sturen ze hem?": Ex-Rode Duivel laat onbegrip voor keuze van voetbalbond blijken

De voetbalbond slaat geregeld de bal mis met hun keuzes. Dat was ook na de interland tegen Israël het geval.

In de allerlaatste minuut van de wedstrijd tegen Israël in de Nations League mocht Killian Sardella invallen. Hij kwam toen Ameen Al-Dakhil vervangen. Ook Matte Smets en Norman Bassette maakten hun debuut in deze match.

Na de partij kwam Sardella het voor de microfoon uitleggen. “Ik denk dat de fans nog steeds achter ons staan”, zei de kersverse Rode Duivel in een flashinterview meteen na de wedstrijd.

Kevin Mirallas heeft het een beetje moeilijk met het feit dat iemand die voor de eerste keer speelt en amper een minuut speeltijd krijgt een interview moet geven. “Ik kan zijn positieve houding begrijpen, want het was zijn grote debuut”, klinkt het in La Capitale.

“Hij was dapper om naar de microfoon te komen, ook al begreep ik niet waarom hij werd gestuurd. De fans zijn de houding zat, maar ze zullen er zijn omdat ze weten dat er veel jonge spelers zijn en dat het tijd kost.”

Voor Mirallas moeten de Rode Duivels de steun van de supporters verdienen, al zit er een grote stoorzender ook in dat verhaal. “Wat niet helpt is Tedesco, die geen voeling heeft met de realiteit. Na de affaire Courtois dachten we dat hij stoer was, maar we merkten al snel dat hij echt de weg kwijt was. Sommige spelers spelen op 50% van hun potentieel en daar is een reden voor.”