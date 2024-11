Franky Van der Elst schuwt flinke mening niet: "Uitspraken ongepast, maar ..."

De uitspraken van Oscar Garcia over zijn spelers werden intern niet goed ontvangen. Het was de druppel die de emmer deed overlopen na ook al teleurstellende resultaten. En dus is er sinds vandaag een derde trainersontslag in de Jupiler Pro League te noteren.

Oscar Garcia is niet langer coach van OH Leuven. De Spanjaard, die de club vorig seizoen in de Jupiler Pro League hield, moet vertrekken na tegenvallende resultaten dit seizoen. Met slechts 16 punten uit 14 wedstrijden presteerde OHL onder de verwachtingen. Derde trainersontslag Toch zijn vooral de uitspraken over zijn eigen spelers hem uiteindelijk fataal geworden. Hij gooide zijn spelers na de nederlaag vlak voor de interlandbreak nog onder de bus. Zeker over zijn spitsen was hij niet te spreken. “Iedereen heeft z’n interview gezien, hè, hoe hij z’n spitsen onder de bus gooide. ‘We hebben geen kwaliteit, ik zou er graag ene hebben die er tien maakt.’ Hij had ook al eens geen spitsen opgesteld." Ongepast, maar niet helemaal ongelijk "Toen zei hij: ‘Ze kunnen zelfs geen goal maken op training.’ Op Dender hadden ze altijd moeten winnen op basis van de kansen, maar zoiets zeggen is ongepast. Zeker omdat Ikwuemesi twee weken eerder nog twee mooie goals maakte op Charleroi.” "Een speler voelt zoiets aan hoe een trainer zich tegenover hem gedraagt", liet Franky Van der Elst zich uit over de zaak bij Het Nieuwsblad. "Maar helemaal ongelijk had Óscar García ook niet, hè. Ikwuemesi scoorde al niet veel bij Salernitana, en dat N’Dri geen goals kan maken, weet iedereen."