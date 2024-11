In Anderlecht hebben ze de alarmbellen duidelijk gehoord: toekomst staat op het spel en investeringen moeten renderen

De RSCA Futures hebben hun opgang ingezet met vier wedstrijden zonder verlies voor de interlandbreak. Het leverde wel maar één keer winst op. Op bezoek bij Lokeren-Temse hopen ze dat op te krikken. En 't is nodig, want er hangt veel vanaf. Vooral voor de toekomst van de jeugdwerking.

Alhoewel de beloften spelers tot 23 jaar mogen opstellen zitten er slechts drie net twintigers (Timon Vanhoutte, Amando Lapage en Robbie Ure) in de kern. De rest zijn allemaal nog tieners. Allemaal met een contract, want zelfs al zijn ze niet allen voorbestemd voor de A-ploeg, toch zullen de meesten bij een profclub terechtkomen.

En Anderlecht kan zich dus niet veroorloven om spelers zonder contract te laten voetballen in hun beloftenploeg. Dat kost allemaal handenvol geld. Investeringen zijn echter nodig om op hetzelfde niveau als Genk en Club Brugge te blijven acteren. Er is al aangekondigd dat er naar volgend seizoen een apart budget gemaakt zal worden voor de Futures, onafhankelijk van de A-ploeg.

Ook Fredberg met de vinger gewezen

Want nu waren die dus afhankelijk van de verkoop van spelers bij de eerste ploeg en dat had zijn weerslag op de transfermercato. Er moest eigenlijk meer gehaald worden, maar er was geen geld voor handen. Je kan immers niet blijven schuiven met jonge talenten, want anders stort heel de piramide in elkaar.

Het seizoensbegin was desastreus met amper 1 punt uit de eerste zeven wedstrijden. Dat werd in de laatste vier dus opgekrikt en dus is men hoopvol in Neerpede. Daar wijzen ze toch ook een beetje met de vinger naar Jesper Fredberg, die zich niet al te veel met de beloften bezig hield.

Daarvoor had hij Mikkel Hemmersam aangesteld, maar zijn landgenoot bleek niet de juiste man op de juiste plaats. Intussen is hij ook al vertrokken. En er werd al eens aan de alarmbel getrokken. Een degradatie van het profniveau zou de jeugdwerking jaren terugzetten.

Transfers in de winter?

Welk jong talent kan je overtuigen naar Anderlecht te komen als ze bij Genk en Club Brugge wel profvoetbal aanbieden? Dat is de grootste zorg op de jeugdacademie. Tijdens de wintermercato zou er dan ook wel eens geïnvesteerd kunnen worden op één of twee gerichte versterkingen.

Want intussen zijn ze ook Tristan Degreef en in grote mate Amando Lapage kwijt. Toch twee leiders en kwaliteitsvolle spelers. In Anderlecht zijn ze er zich van bewust dat er alles moet aan gedaan worden om ze in de Challenger Pro League te houden. De toekomst hangt ervan af...