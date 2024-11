Beerschot-coach Dirk Kuyt heeft nog grote plannen: "Dan barst er een volksfeest los op het Kiel"

Dirk Kuyt doet het de laatste weken goed met Beerschot, na een toch wel verschrikkelijke seizoensstart met als dieptepunt de derby tegen Antwerp. Van de laatste zes wedstrijden verloren ze er slechts één.

Na die verschrikkelijke Antwerpse derby op de Bosuil is het steeds beter beginnen gaan bij Beerschot. In de laatste zes wedstrijden werd er slechts één keer verloren, uitgerekend tegen KV Kortrijk.

Beerschot speelde vlak voor de interlandbreak zelfs nog 2-2 gelijk tegen Club Brugge na eerst twee doelpunten in het krijt te staan. Het gaat de goede kant op, maar er is nog veel werk. Coach Dirk Kuyt gelooft in ieder geval nog 100% in het behoud.

"Dat geloof is nog altijd erg groot", begint hij bij Het Nieuwsblad. "We beseffen dat het moeilijk zal worden." Beerschot staat momenteel alleen laatste met 7 punten.

Er moet dus snel worden gewonnen. KV Kortrijk, dat voorlaatste staat, telt op zijn beurt al 14 punten, het dubbele van de Kielse Ratten.

"Maar dit soort uitdagingen maken deze sport net zo ongelofelijk mooi. Als we ons dit seizoen nog zouden kunnen redden, dan barst er volgens mij een volksfeest los op het Kiel."