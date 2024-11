Glenn Verbauwhede onthult opvallende anekdotes uit zijn profcarrière in zijn biografie 'Kamikaze'

Glenn Verbauwhede was deze week te gast in het Play4-programma 'De Tafel van Gert' om zijn pas uitgebrachte biografie Kamikaze te promoten. De voormalige doelman deelde enkele sappige anekdotes uit zijn voetbalcarrière, waaronder zijn avonturen in Zuid-Afrika.

In zijn biografie bespreekt Verbauwhede de impact van zijn financiële succes, en hoe dit zijn kijk op geluk beïnvloedde. “Ik ben naar Zuid-Afrika gegaan omdat het financieel interessant was,” zegt Verbauwhede.

In Zuid-Afrika werd de ex-doelman wereldbekend door een bizarre actie uit te voeren op een tegenstander. In een wedstrijd sprong hij tot twee maal toe met zijn hoofd naar de studs van de tegenstander om zo een fout uit te lokken. De Belg slaagde in zijn opzet doordat de scheidsrechter de aanvaller bestrafte met een gele kaart.

De aanvaller bij wie Verbauwhede zijn kunstwerkje liet zien was geen oude bekende voor de doelman. "Ik kende Chapman van het uitgaansleven. Hij had een zus die ik gezien had in de tribune. Dus ik fluisterde hem toe dat ik zou laten zien hoe ik op zijn zus heb gezeten."

“Na de wedstrijd kreeg ik wel wat ‘petsen’ rond mijn oren van hem. Maar het was allemaal in goed humeur", vertelde Verbauwhede op tv.

De biografie Kamikaze is sinds dinsdag verkrijgbaar. In samenwerking met Mivoor bekend van de podcast MIDMID vertelt Verbauwhede welke onwaarschijnlijke avonturen hij beleefde tijdens zijn professionele carrière.