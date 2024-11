"Het begint lang te duren": Ivan Leko zucht en geeft belangrijke update over ziekenboeg van Standard

Standard hoopt na de zege tegen Cercle Brugge te kunnen bevestigen tegen Charleroi. Op Mambourg zal Ivan Leko opnieuw een groot deel van zijn verdedigende linie missen, maar de Kroatische coach heeft "vertrouwen in zijn spelers."

Standard reist naar Charleroi met de mogelijkheid om voorlopig in de top 6 te komen bij een overwinning deze zaterdagavond. Een wedstrijd waar Ivan Leko nog steeds Laurent Henkinet, David Bates, Souleyman Doumbia en Nathan Ngoy moet missen. "Boli Bolingoli en Alexandro Calut trainen iets intensiever. Misschien kunnen we ze in de selectie opnemen, we zullen een beslissing nemen na de laatste training."

"Ja, het begint lang te duren voor David Bates. Het begon allemaal met een blessure op training. Hij is een belangrijke speler voor ons, onze verdediging is niet dezelfde zonder hem. Tegen Cercle hebben we een zekere defensieve intensiteit teruggewonnen, maar onze verdediging is niet hetzelfde zonder Doumbia, Ngoy en Bates", gaf de Kroatische coach toe.

Ondanks de clean sheet van vorige week tegen Cercle, de eerste sinds de wedstrijd tegen Union, blijft de verdediging van Standard nog steeds erg kwetsbaar. Naast de afwezigheden lopen Ibe Hautekiet en Bosko Sutalo het risico op een schorsing. "Ze spelen alle wedstrijden, de laatste met vier gele kaarten. Het is niet gemakkelijk, maar het zijn slimme spelers."

Eindelijk winnen op verplaatsing, de grote uitdaging van de tweede seizoenshelft voor Standard

Standard hoopt een tweede uitoverwinning te behalen, na die tegen Dender in september. "Ik heb vertrouwen in mijn spelers, we willen het veel beter doen dan in de afgelopen drie uitwedstrijden. We weten dat het een zeer belangrijke wedstrijd wordt, met veel intensiteit. Tegen een team dat van de bal houdt, met spelers die aanvallend zijn..."

"In onze laatste drie uitwedstrijden hebben we te veel gespeeld. We hadden balbezit tegen Antwerp, in Gent, maar kregen drie doelpunten tegen, vijf doelpunten. Als we defensiever hadden gespeeld, waren de resultaten misschien anders geweest. Dat is het fundament waarop we willen terugvallen en dus ja, het zullen twee verschillende teams zijn die tegenover elkaar staan. Twee teams die niet gemakkelijk scoren, dus het eerste doelpunt zal cruciaal zijn", concludeerde Ivan Leko.