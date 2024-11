STVV maakt zich na 7-0 nederlaag tegen Club Brugge op voor Limburgse derby tegen Genk: "Dat is uit den boze"

STVV ging afgelopen weekend met 7-0 de boot in tegen Club Brugge. Dit weekend staat de derby tegen KRC Genk alweer op het programma. Felice Mazzu weet dat het beter moet.

Vorig weekend boekte STVV zijn allerslechtste resultaat van het seizoen tot nu toe. Er werd met 7-0 verloren tegen Club Brugge. Veel tijd om te bekomen hebben de spelers niet gehad, want zondag staat de derby tegen KRC Genk op het programma.

Eigenlijk liep bijna alles mis wat maar mis kon lopen tegen Club Brugge. De Truienaars hebben ondertussen al een goed gesprek gehad onderling om de zaken weer op orde te stellen. Eerst tussen de spelers en de staf en nadien tussen de spelers onderling.

"Dat gesprek duurde 45 minuten, iedereen heeft daarin kunnen zeggen wat hij wilde zeggen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor die nederlaag, ook ik. Niet dat we nu plots alles in twijfel moeten trekken, maar we hebben zondag wel een revanche op onszelf te nemen. Ik verwacht een antwoord op het veld", vertelde coach Mazzu bij Het Belang van Limburg.

KRC Genk won afgelopen weekend nog met 3-0 van Charleroi en staat nog op de eerste plaats in de Jupiler Pro League. Mazzu weet dat het beter moet.

"Wij moeten vooral naar onszelf kijken en deze wedstrijd als een kans zien om ons voor eigen volk te herpakken. De volle tribunes moeten een extra duwtje in de rug geven om er vol tegenaan te gaan. Een prestatie zoals in Brugge is alleszins uit den boze", besluit hij.