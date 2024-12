Tripje naar OH Leuven kost Anderlechtfans plots veel meer geld: "We zijn het beu"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De supporters van RSC Anderlecht hebben de nodige bagage mee naar OH Leuven. Dat doen ze omwille van de drankboycot die ze zelf organiseren.

Eerder dit seizoen uitten de supporters van Royal Antwerp FC al hun onvrede voor het kleinere aantal en de duurdere tickets op OH Leuven. Zij besteedden geen enkele euro in het stadion.

Ook de fans van RSC Anderlecht pakken uit met een dergelijke actie. Volgens Het Nieuwsblad trekken de supporters naar Leuven met 600 croissants, 1.300 pintjes en 200 cola’s.

Voor de supporters van paarswit is het eveneens een reactie op het kleiner aantal tickets en de verhoogde ticketprijzen. Het gaat om 550 tickets, 200 minder dan vorig seizoen. De ticketprijs is 20 euro, terwijl fans van Standard dit seizoen maar 18 euro moesten betalen.

Antwerpfans mochten eerder dit seizoen zelfs nog meer betalen. Hun ticket kostte maar liefst 23 euro, of 5 euro meer dan die van de Rouches. “We zijn het beu”, klinkt het bij iemand uit de Fan Council aan de krant.

“Het stadion van Leuven is nooit uitverkocht, maar wij moeten wel 200 fans teleurstellen. Dus moeten we met halflege bussen naar ginder rijden, waardoor sommige supportersclubs tot 60 euro moeten vragen om geen financieel verlies te lijden.”

Volgens OHL is alles volgens de regels verlopen en bieden ze meer dan 5 procent van het stadion aan, zoals opgegeven in de regels van de Pro League. “We hebben ons eigen sfeervak vergroot, en dat ging ten koste van plaatsen in het bezoekersvak”, klinkt het.