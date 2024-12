"Het is een mislukking": Anderlechthuurling krijgt de volle laag na Waalse shock

Standard Luik en Charleroi hielden elkaar in evenwicht in de Waalse clash. Vooral de aanvallers gaven niet thuis.

De Waalse clash tussen Standard en Charleroi werd een spannende wedstrijd. Al kwam dat vooral doordat de aanvallers van beide ploegen niet bepaald op dreef waren. Charleroi pakte in het slot nog een puntje.

"Sportief was het een saaie partij. Standard was heer en meester en verdiende waarschijnlijk om de drie punten te pakken. Maar toch, bravo aan Charleroi voor het geloof en voor het scoren met een aanvaller", vat Guillaume Gillet samen op Vivacité.

Wie zich bij Charleroi absoluut niet in de kijker gespeeld heeft is Alexis Flips. De Anderlechthuurling mocht spelen door de schorsing van Daan Heymans, maar dat leverde niet veel op. Hij slaagde er maar niet in de nodige creativiteit te brengen en werd al tijdens de rust vervangen.

Geen vertrouwen

"Hij is in staat om goede dingen te laten zien, maar dat is niet genoeg om een onbetwiste basisspeler te zijn. Hij stond op zijn favoriete positie, in het midden, maar het was een mislukking. De vraag rijst over zijn echte waarde. Het was niet de transfer waar Charleroi op hoopte. Bovendien zagen we het verschil in de tweede helft. Zijn vervanging valt samen met het moment waarop Charleroi boven water komt," constateert Gillet.

De gewezen speler van Anderlecht zag de puzzel van Charleroi helemaal goed vallen met de inbreng van Isaac Mbenza. "Wat me dwars zit bij hem, is dat hij vaak beter is als invaller dan als basisspeler. Maar hij heeft alles in huis om onbetwistbaar te zijn in dit team."