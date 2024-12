Ex-Antwerp-linksback Owen Wijndal gaat hard door: "Dit had ik niet verwacht van zo'n club"

Owen Wijndal heeft zich uitgesproken over zijn moeizame periode bij Ajax in een interview met Voetbal International. De 25-jarige linksback, die vorige zomer van Antwerp naar Ajax terugkeerde, hekelt de manier waarop Ajax hem behandelt.

De clubleiding maakte duidelijk dat Wijndal niet paste in hun plannen. Met Jorrel Hato als eerste keuze op de linksbackpositie, was er voor de ex-AZ’er slechts een rol als reserve weggelegd. Zijn salaris zorgde er echter voor dat Ajax hem liever wilde verkopen. Toen er geen geschikte club kwam, haalde trainer Francesco Farioli hem - samen met Benjamin Tahirovic - terug bij de hoofdmacht.

Wijndal spreekt van een "rollercoaster" en hekelt hoe Ajax met hem is omgegaan. “De trainer zei dat hij het jammer vond omdat ik goed bezig was, maar het was een opdracht van de club. Ze wilden me verkopen vanwege mijn salaris. Als ze dat hadden gecommuniceerd met respect, zou ik dat hebben begrepen, maar dat is niet gebeurd."

Hij voelt zich vooral gekwetst door de beslissing om hem naar Jong Ajax te degraderen. “Je weet dan dat je niet wordt gewaardeerd. Als ze hadden gezegd dat ik een nieuwe club mocht zoeken, maar wel kon blijven meetrainen, had ik me meer gerespecteerd gevoeld.”

Ondanks de teleurstelling bleef Wijndal professioneel en bleef hij hard werken, wat uiteindelijk leidde tot zijn terugkeer bij de selectie. Samen met Tahirovic, Silvano Vos, Borna Sosa en later Naci Ünüvar werd Wijndal naar de beloften gestuurd. Hoewel dit voor de meesten uitmondde in een transfer, wou Wijndal niet vertrekken. “Ik wil Ajax niet zomaar inruilen. Er waren geen clubs waar ik echt naartoe wilde, dus ik bleef. Nu krijg ik meer speeltijd dan ik had verwacht.”

Hoewel hij zich terug in de selectie heeft gevochten, blijft Wijndal kritisch over zijn situatie bij Ajax. Hij hoopt in de komende periode meer speelminuten te krijgen, maar de afgelopen maanden hebben diepe indruk gemaakt. "Ik wil mezelf bewijzen, maar hoe het gegaan is, had ik niet verwacht van een club als Ajax."