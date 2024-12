"Mocht iemand zo tegen mij spelen, ik stampte hem ondersteboven": Birger Verstraete heel erg streng voor ploegmaten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven plaatste zich zonder moeite voor de kwartfinale van de beker. Tweedeklasser Zulte Waregem ging met 5-0 voor de bijl.

OH Leuven heeft zich wel heel vlot weten te kwalificeren voor de kwartfinales van de Croky Cup. Essevee, nochtans leider in de Challenger Pro League, verloor kansloos van Birger Verstraete en co.

“Het doet deugd, voor iedereen in de club. Het is het perfecte wedstrijdverloop, snel 3-0 voor en de tweede helft maken we er nog twee extra”, zegt Verstraete aan Het Nieuwsblad.

De match lag al snel in zijn definitieve plooi. Toch wou Verstraete niet spreken van een overbodige tweede helft. “Dan komt er misschien nonchalance en je moet één doelpunt maken om het gevoel helemaal te doen omslaan.”

Dat lukte al snel, maar Verstraete was streng voor enkele ploegmaten die de show wilden stelen. “Dat stoorde mij ook. Mocht iemand zo tegen mij spelen, ik stampte hem ondersteboven. Ik vind dat een beetje gebrek aan respect voor de tegenstander…”

De enige uitleg die Verstraete eraan wil geven? “Het zijn jonge jongens. We hebben al zo vaak goed gespeeld zonder beloning, misschien is dit een moment dat ze zich extra willen tonen”, besluit hij.