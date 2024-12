Timmy Simons heeft wel heel grote lof voor Anderlecht-speler: "Hij is de nieuwe Beckenbauer"

Westerlo was vrij kansloos tegen Anderlecht. Nochtans kwamen ze op voorsprong, maar dat werd heel snel uitgewist. In de rest van de wedstrijd moesten ze de wet van de sterkste ondergaan.

Timmy Simons trad met een B-team aan, maar wou dat niet als reden gebruiken. "We hadden de wedstrijd redelijk goed onder controle in het begin en kwamen ook op voorsprong. Zij hadden wel balbezit, maar balbezit, dat interesseert me niet. hun gelijkmaker viel iets te snel."

En daarna ging het vrij vlot voor de thuisploeg. "Bij 2-1 is er nog altijd iets mogelijk, maar dan valt die 3-1 via een jammerlijk afgeweken schot. Dat is heel spijtig, want we dachten dat er nog iets mogelijk zou zijn in de tweede helft."

Simons stuurde zijn ploeg weer de wei in met de opdracht te blijven proberen. "De jongens hebben er alles aan gedaan en hoog druk gezet, maar Anderlecht voetbalde er onderuit dankzij één man."

Daarop volgde de opmerkelijkste quote van de avond: "Ik zag Coosemans vandaag keepen en dat is de nieuwe Beckenbauer hé", zei Simons vol lof over de doelman van Anderlecht.

Coosemans voetbalde inderdaad autoritair mee. Hij verdeelde het spel van achteruit en vond telkens oplossingen als er druk werd gezet. Zeer sterk van de 31-jarige goalie, die dit seizoen nog geen enkele keer in de fout ging.