Verdedigende versterking op komst? 'Anderlecht heeft oog laten vallen op speler van Europa League-tegenstander'

Anderlecht heeft het dit seizoen al moeilijk gehad, al loopt het ondertussen een pak beter. Vooral achteraan waren er al problemen. De spoeling is daar bijzonder dun.

Jan Vertonghen blijft bijzonder lang out met een blessure. Hij heeft last van de achillespezen en dus bleven Zanka en Jan Carlo-Simic over als enige twee verdedigers.

Dendoncker werd soms ook nog wel als noodoplossing ingeschakeld, maar ideaal was en is de situatie niet. Daarom zou versterking achteraan welkom zijn tijdens de winter.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft paars-wit nu zijn oog laten vallen op Haruna Rasid Njie, een defensieve middenvelder die ook als centrale verdediger of linksachter kan worden gebruikt. Een leuk profiel dus voor Anderlecht.

Hij meldt dat Anderlecht informatie begon te verzamelen over hem na de wedstrijd tegen RFS in de Europa League. Njie speelt sinds begin dit jaar bij de Letse kampioen.

🟣 Infos #RSCA :

🆕 Sporting #Anderlecht’s working on the market… Following his performance in #UEL🇪🇺 with his club #RFS🇱🇻, Mauves asked information about Haruna Rasid Njie.

🇬🇲 The Gambian defensive midfielder—who can also play as a center-back & left-back—has a promising… pic.twitter.com/xukGfXOMxH