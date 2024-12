Vrancken herhaalt zijn boodschap maar liefst drie keer en heeft ook duidelijke taal voor ref klaar

KAA Gent verloor in de Croky Cup van Union SG. Nochtans was trainer Wouter Vrancken heel erg blij met de prestatie van zijn ploeg.

Wouter Vrancken was na afloop van de achtste finale in de Beker van België, ondanks de 3-2 -nederlaag, bijzonder trots op zijn ploeg. Dat herhaalde hij op de persconferentie achteraf maar liefst drie keer.

Dat zijn ploeg geringeloord werd door enkele discutabele fases, daar wou hij niet echt veel op zeggen. “Ik wil liever niet wijzen op de afwezigheid van de VAR. Niet veel ploegen kunnen zo op Union komen spelen en daar een open wedstrijd van maken. Alles was aanwezig, behalve efficiëntie.”

Dat KAA Gent meer verdiende, dat wilden ze zelfs bij Union SG grif toegeven na de wedstrijd. Uiteindelijk haalde de trainer van KAA Gent toch de discutabele fases aan die de Buffalo’s de das omdeden.

“Zo is er duidelijk handspel van Burgess dat niet gefloten wordt. De positie van de scheidsrechter was nochtans goed, maar in die laatste tien minuten durft men de grote beslissingen niet nemen zonder VAR. Jammer.”

Scheidsrechters kunnen niet meer zonder VAR

En ook over de tweede goal was hij duidelijk. “Voor mij was het tweede tegendoelpunt buitenspel. Het lijkt alsof we niet meer zonder VAR kunnen. Ik wil nu niet weer over die meetings met de refs beginnen. Het is wel twee keer in ons nadeel.”

In een bekermatch is één fase al redelijk beslissend, laat staan twee. Die zaken zou de scheidsrechter volgens Vrancken moeten zien, zelfs zonder VAR. “De VAR zou een hulpmiddel moeten zijn, maar dat is niet het geval. Maar wel wordt er met gele kaarten gestrooid, met veel air naar ons. Communicatie was er ook niet.”