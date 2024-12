Doku als Romeinse gladiator? Man City deelt wel heel opvallend beeld in onderbroek: dit is de reden

Manchester City verraste donderdag met een opvallende foto van Rode Duivel Jeremy Doku. De vleugelaanvaller stond in onderbroek, maar droeg handschoenen, een muts, en een mondmasker, omringd door rook.

Het mysterie achter het beeld? Doku stapte net uit de befaamde cryokamer van de Engelse topclub. Cryotherapie, een technologie die de afgelopen tien jaar sterk in populariteit is toegenomen, is een geavanceerde herstelmethode.

Sporters worden hierbij blootgesteld aan temperaturen van -110 tot -160 graden Celsius. Dit zorgt voor een koudeshock die de doorbloeding stimuleert en spierherstel versnelt, terwijl het ontstekingen en weefselschade vermindert. Het is een dure, maar efficiënte opvolger van de traditionele ijsbaden.

De cryokamer is voor voetballers een hulpmiddel om piekprestaties te blijven leveren, vooral in een overvolle voetbalkalender. Bij City laten ze niets aan het toeval over en gebruiken ze de technologie om spelers fit te houden tijdens intensieve periodes.

Doku's outfit tijdens de sessie is essentieel: handschoenen, mondmasker, en wikkels bieden bescherming tegen de extreme kou. Manchester City was al in 2014 een pionier in cryotherapie, mede dankzij Vincent Kompany.

Toen de huidige coach van Bayern München nog aanvoerder was bij City, maakte hij vaak gebruik van de kamer om blessures sneller te boven te komen. De investering was een antwoord op een blessuregolf, en sindsdien is de cryokamer een standaard geworden in de sportwereld.