Felice Mazzu doet een ontroerende bekentenis: "Ik kon naar Saoedi-Arabië, maar..."

Felice Mazzu, de huidige trainer van STVV, koos bewust voor een terugkeer naar België in plaats van een lucratief avontuur in Saoedi-Arabië.

“Ik stond in het tussenseizoen dicht bij een club in Saoedi-Arabië. Het was bijna helemaal rond", vertelt Mazzu. Maar de gezondheid van zijn vader gaf de doorslag. “Mijn plaats is bij papa. Hij weet dat ik er ben en dat is wat telt", zegt hij in HLN.

Mazzu deelt dat zijn vader op een leeftijd is gekomen waarop zijn geheugen hem steeds meer in de steek laat. “Het gaat niet goed met hem. Hij onthoudt weinig en analyseert zaken niet meer zoals vroeger", zegt hij.

Daarom besloot Mazzu om niet in Sint-Truiden te gaan wonen, ondanks een voorstel van de club. “Zodra ik kan, ga ik naar huis, al is het maar voor een half uurtje. Om te zien hoe het met hem gaat.”

De coach zorgt er samen met zijn broer en zus voor dat hun vader in zijn ouderlijk huis kan blijven wonen, zoals hij dat wenst. “We hebben ervoor gezorgd dat er altijd iemand bij hem is. Ik betaal zijn facturen en beheer de rekeningen. Dat vraagt soms aanpassingen in ons dagelijks leven, maar zijn geluk staat voorop", legt Mazzu uit.

Ondanks de uitdagingen blijft Mazzu vastberaden. Voor hem is het welzijn van zijn familie belangrijker dan financiële voordelen. “Het geluk van papa en mijn gezin is belangrijker dan geld", besluit hij.