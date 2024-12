Luistert Fink mee? Borkelmans vindt één ding heel erg jammer bij KRC Genk

KRC Genk staat op kop van de Jupiler Pro League. De ploeg van Thorsten Fink draait nog altijd op volle toeren.

Thorsten Fink is er in korte tijd in geslaagd om van zijn KRC Genk een goed geheel te maken. Dat levert de Limburgers voorlopig de eerste plek in de rangschikking op.

Zeker offensief loopt het heel goed. “Hrosovsky drukte niet voor het eerst dit seizoen zijn stempel en Tolu blijf ik een betere versie vinden dan Benteke in zijn tijd in Limburg”, klinkt het bij Vital Borkelmans in Het Belang van Limburg.

Ook van Steuckers kan de analist blijven genieten. “Hij kent momenten van afwezigheid, maar kan ook elke linksback in onze competitie zoveel pijn doen in negentig minuten, heeft die sublieme pass en neemt zijn verantwoordelijkheid op stilstaande fases.”

Al zou Borkelmans wel iets graag anders zien bij de Limburgers. “Het enige jammere als voetbalfan vind ik dat Karetsas minder minuten maakt. Ik geniet van hem op het veld. Maar een middenveld dat zo op punt staat, met Hrosovsky en Heynen, blijft natuurlijk een excuus.”

Fink heeft enorm veel opties. “Ik vergelijk Tolu met Benteke, maar naast Hrosovsky heeft Genk met Heynen ook nog zijn eigen Vanaken, die zoveel rust brengt in de speelwijze van Fink. Ik hoop Karetsas in de toekomst toch meer te zien, net als Luca Oyen, die terug is.”