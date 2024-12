Hein Vanhaezebrouck is duidelijk: "Op professioneel niveau is dat het slechtste veld van België"

Union SG speelt zijn Europese thuismatchen in het Koning Boudewijnstadion. Er wordt al lang gesproken over de slechte staat van het veld.

Union SG mag zijn Europese thuiswedstrijden niet spelen in het Dudenpark. Daardoor wijken de Brusselaars uit naar het Koning Boudewijnstadion.

Dit seizoen spelen ze daar zeker vier wedstrijden in de League Phase van de Europa League, donderdag weer tegen OGC Nice. Het veld ligt er, alweer, niet te best bij.

Dat was de vorige keren ook al het geval. Volgens Hein Vanhaezebrouck is er op professioneel niveau geen slechter veld in het land. Toch jammer, aangezien het uiteraard ook de thuisbasis is van de Rode Duivels.

"Op professioneel niveau is dat het slechtste veld van België. Met de amateurclubs er niet bij gerekend uiteraard", vertelde hij bij Play 6.

"Misschien had Leuven een betere optie geweest", merkte Bob Peeters op. Maar Vanhaezebrouck ziet dat dit ook lastig zou zijn. "Daar spelen al zoveel ploegen, dat veld ziet ook af."