KV Mechelen trekt heel blik 'Legends' open: Vrancken, Vleminckx, zelfs herdenking voor wijlen Lei Clijsters, maar één held moet van héél ver komen

Het is 'Legends Night' bij KV Mechelen. Heel wat clublegenden zijn zoals aangekondigd op de afspraak voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp.

Het was lang niet de eerste viering van het 120-jarig bestaan van KV Mechelen, maar dat betekent niet dat er geen ruimte meer was voor wat extra showgehalte. Een lichtshow is heus geen uitzondering meer in de Belgische voetbalstadions. Een "We Are Gold"-koor kwam de toeschouwers opwarmen. Het thuispubliek hief het in Mechelen gekende supporterslied ook meteen aan.

Daarna was het tijd voor de verschillende KVM-legenden om het veld te betreden. Er waren heel wat clublegenden opgedaagd, van verschillende leeftijden en uit verscheidene periodes dus ook uit de geschiedenis van KV Mechelen. Op de foto bovenaan herkent u Gent-trainer Wouter Vrancken, Seth De Witte en Wouter Biebauw: dat zijn vrij jonge 'helden'.

Ook bijvoorbeeld Bjorn Vleminckx, uiteraard tevens bekend als ex-spits van Club Brugge, was op de afspraak. Net als ene German Mera en diens aanwezigheid was misschien nog het meest bijzonder. De Colombiaanse verdediger was diegene die de winnende treffer binnenbuffelde in de bekerfinale van 2019 tegen Gent. Hij kwam voor deze viering uit zijn thuisland overgevlogen.

© photonews

Die bekerwinst was mooi, maar de grootste verwezenlijking van KV blijft het winnen van Europacup II in 1988. Uit die ploeg tekenden onder meer Nederlanders Piet Den Boer en Erwin Koeman present. Ook mooi was dat ze bij Malinwa wijlen Lei Clijsters in de hulde betrokken. Hij werd door de speaker de 'eeuwige kapitein' genoemd. Een vlag met zijn afbeelding is ook nog elke wedstrijd aanwezig bij de harde kern.

© photonews

Opvallend: ook Bart Cannaert en Evert Winckelmans, aangekleed als twee soorten geelrode pater familiassen, begaven zich op het veld tijdens de festiviteiten. Het was alvast een feestelijke aanloop naar KVM - Antwerp, in de hoop dat het tijdens de wedstrijd tot een doelpuntenfestijn zou komen.

👏 | KV Mechelen viert zijn 120ste verjaardag in stijl! ❤️💛 #KVMANT pic.twitter.com/29noen9zeK — DAZN België (@DAZN_BENL) December 13, 2024