Club Brugge krijgt te maken met iets wat ze niet gewend zijn en toch wel grote invloed kan hebben: het kan woelig worden

Club Brugge lijkt op het eerste gezicht een rustige wintermercato tegemoet te gaan, al kan schijn bedriegen. De zomermercato was in die mate geslaagd dat er eigenlijk niks aan de kern veranderd moet worden, maar... er is veel interesse in de spelers van blauw-zwart.

Met name de prestaties van Joel Ordóñez in de Champions League zijn niet onopgemerkt gebleven, schrijft HLN. De jonge Ecuadoraan heeft indruk gemaakt op Europese topclubs, en het is niet ondenkbaar dat een van hen straks een bod neerlegt dat Club moeilijk kan weigeren. Het zou voor het eerst in jaren zijn dat de Bruggelingen halverwege het seizoen een sleutelpion verliezen. Ook Andreas Skov Olsen en Raphael Onyedika staan opnieuw op de radar van de Europese (sub)top. Beide spelers mochten deze zomer al vertrekken voor het juiste bedrag, en hun sterke prestaties dit seizoen hebben die interesse alleen maar versterkt. Als clubs als Liverpool of Chelsea deze winter hun kans wagen, kan de situatie alsnog woelig worden voor Club Brugge. Voor nieuwkomers Christos Tzolis en Ardon Jashari ligt dat anders. Beide spelers kwamen afgelopen zomer naar Jan Breydel en liggen nog vast tot 2028. Een transfer van hen is deze winter onbespreekbaar, en hun ontwikkeling is voorlopig gericht op de lange termijn. Toch lijkt het een kwestie van tijd vooraleer ook zij op de radar van grotere clubs komen. De wintermercato kan, ondanks de zorgvuldige planning van afgelopen zomer, alsnog een spannende periode worden voor Club Brugge. Met de mogelijke interesse in Ordóñez, Skov Olsen en Onyedika hangt veel af van hoe standvastig blauw-zwart kan blijven wanneer de grote bedragen op tafel komen.





