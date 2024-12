'Twee onverwachte spelers opnieuw in de selectie van RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht speelt morgen bij STVV. In de selectie zouden wel eens twee totaal onverwachte namen kunnen zitten.

RSC Anderlecht geeft zondag STVV partij in de Jupiler Pro League. De selectie voor die wedstrijd heeft paarswit echter nog altijd niet officieel bekendgemaakt

Volgens Het Laatste Nieuws zullen echter Yari Verschaeren en Samuel Edozie deel uitmaken van de spelerskern die richting Stayen trekt en dat is toch wel een verrassing.

Edozie blesseerde zich op 28 november tegen Porto. Hij liep een enkelblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie voor paarswit.

Yari Verschaeren viel dan weer donderdag geblesseerd uit tegen Praag. Hij had last van de schouder. Vandaag was nog te horen dat de schade meeviel, maar dat Verschaeren zelf moest voelen of het zou lukken.

De twee trainden voluit mee, waardoor volgens de krant de kans groot is dat ze allebei speelklaar geraken voor STVV. Killian Sardella is nog niet voldoende fit. Ook Mario Stroeykens en Tristan Degreef zijn niet van de partij.