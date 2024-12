Vincent Kompany verdedigt ook in Duitsland onze Belgische trots: "Bij ons is dat een religie"

Vincent Kompany, de coach van Bayern München, liet zich zondag van zijn meest charmante en humoristische kant zien tijdens een bezoek aan een lokale fanclub in Beieren.

Een dag na de tegenvallende wedstrijd tegen Mainz stond de Belg met een brede glimlach en openhartige antwoorden klaar om de trouwe aanhang te woord te staan. De sfeer? Ontspannen, met uiteraard ruimte voor een vleugje biercultuur.

Op de vraag naar zijn voetbalidool twijfelde Kompany geen seconde. “Dat moet Marcel Desailly zijn", antwoordde hij enthousiast. Maar meteen checkte hij of de jonge generatie zijn keuze wel begreep: “Kennen jullie hem wel? Of spelen jullie gewoon veel FIFA?”

Het gesprek nam al snel een typisch Beierse wending toen het lokale bier ter sprake kwam. “Lust je al Weißbier?”, vroeg een fan met licht serieuze ondertoon. Kompany, die bekendstaat om zijn gevoel voor humor, antwoordde gevat: “Ik kom uit België, en daar hebben we een gigantische biercultuur. Weißbier heb ik zeker al geprobeerd, maar in België is bier als een religie. Dat moeten jullie geloven!”

De zaal barstte in lachen uit, maar Kompany nam geen risico’s: “Als ik hier iets verkeerd zeg over bier, krijg ik thuis gegarandeerd problemen.” De Bayern-coach speelde daarmee niet alleen in op het nationale trotsgevoel van zijn Duitse fans, maar maakte ook duidelijk dat België op dat vlak nog steeds heilige grond is.

Met zijn charmeoffensief wist Kompany het Beierse publiek moeiteloos in te pakken. Een moment van ontspanning dat, na de uitschuiver van zijn ploeg, ongetwijfeld welkom was. En één ding is zeker: als Kompany ooit nog kiest tussen Weißbier en Belgisch bier, dan weet iedereen wat het antwoord zal zijn.