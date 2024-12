'Engelse topclubs trekken naar Brugge om Ordonez te scouten en... keren terug naar huis met andere blauw-zwarte naam op de verlanglijst'

Joel Ordonez is gegeerd wild. Manchester City en Arsenal FC kwamen de verdediger van Club Brugge de voorbije weken meermaals scouten. Op die manier belandde een tweede blauw-zwarte naam op het verlanglijstje.

Voor de duidelijkheid: Manchester City en Arsenal FC zijn niet de enige gegeerden voor Joel Ordonez. Ook Newcastle United, Aston Villa, Liverpool FC, Chelsea FC, PSG en Borussia Dortmund informeerden al naar de voorwaarden van de talentvolle verdediger.

The Citizens en The Gunners kwamen via hun fysieke scouts wél bij een extra target. Volgens de Engelse media zijn beide topclubs eveneens geïnteresseerd in Maxim De Cuyper.

Het is geen geheim dat De Cuyper aan zijn laatste maanden bezig zou kunnen zijn in het Jan Breydelstadion. Galatasaray SK en Fenerbahçe SK klopten afgelopen zomer al aan, maar het 23-jarige jeugdproduct van Club Brugge koos voor een contractverlenging in plaats van voor een transfer.

Behalve Manchester City en Arsenal zijn er overigens nog clubs die De Cuyper van dichtbij volgen. Club Brugge heeft weet van de interesse van Tottenham Hotspur, Chelsea FC en Nottingham Forest. Al is er op dit moment nog geen concreet bod binnengelopen.

Is ook Maxim De Cuyper op weg naar de uitgang bij Club Brugge?

Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cuyper op twaalf miljoen euro. De zesvoudig Rode Duivel is echter niet op te pikken voor dat bedrag. Daarnaast is een wintertransfer niet aan de orde. De Cuyper liet al meermaals verstaan dat hij het seizoen sowieso wil uitdoen bij Club Brugge.