Besnik Hasi heeft alleen maar slecht nieuws te melden uit ziekenboeg KV Mechelen: "Het zal langer dan 3-4 weken zijn" en "Hij heeft schrik"

KV Mechelen speelt vrijdag al tegen Westerlo en Besnik Hasi had weinig reden om te juichen op zijn persconferentie. Hij ziet enkele belangrijke spelers nog niet direct bij hun terugkeer staan en daarnaast is er nog een extra zorg bijgekomen.

Deze keer gaat het over Benito Raman, die twijfelachtig is voor de match tegen Westerlo door een enkelblessure. "Het was niet aan zijn achillespees dat hij tegen Antwerp geraakt is, maar het is wel een twijfelgeval", aldus Hasi.

Daarnaast heeft Daam Foulon te maken met een gecompliceerde scheur, die zijn herstel aanzienlijk vertraagt. "Het was kantje boordje om al dan niet te moeten opereren. Hij zal langer out zijn dan 3-4 weken", legde Hasi uit.

Hasi heeft wel al een alternatief op zijn positie. "Marsa doet het goed, al heeft hij niet dezelfde intensiteit en snelheid als Daam, maar is aan de bal wel goed."

De blessure van Nikola Storm blijft eveneens een punt van zorg. Volgens de dokters zou Storm begin januari weer kunnen spelen, maar hij zelf ervaart nog steeds veel pijn. "De schrik zit er bij hem in dat hij bij een extra scheur voor een lange revalidatie staat. Ik denk niet dat hij de eerste wedstrijd na januari zal spelen."

Hasi erkent dat het ontbreken van vaste krachten zoals Foulon en Storm uitdagingen met zich meebrengt. "Geen enkele ploeg heeft exact de twee zelfde type spelers op elke positie en bij een club als Mechelen is dat nog minder", zei hij. "We moeten andere accenten leggen en het op training anders invullen, maar de vervangers hebben niet minder kwaliteit."

Hasi heeft wel vertrouwen in het herstel van de teamdynamiek. "Tussen Daam en Niko waren er ook automatismen. Aan die automatismen moeten we nu weer werken", concludeerde hij.