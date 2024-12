Ook KBVB is in actie geschoten nu supertalent op rand van doorbraak staat: ze willen geen nieuw verhaal Mile Svilar

Ook bij de KBVB voelen ze de bui hangen en zijn ze in actie geschoten. De Belgische en Marokkaanse voetbalbonden voeren momenteel een intensieve strijd om Rayane Bounida, het 19-jarige supertalent van Jong Ajax en daarvoor Anderlecht.

De technisch begaafde middenvelder, die al zijn jeugdwedstrijden voor de Belgische nationale ploegen speelde, staat voor een moeilijke keuze: blijft hij trouw aan het land waar hij opgroeide, of kiest hij voor de roots van zijn ouders?

Na enkele jaren van aanpassing begint Bounida echt op te vallen bij Jong Ajax. Met drie doelpunten in zijn laatste drie wedstrijden laat hij zien klaar te zijn voor een doorbraak op het hoogste niveau. Zijn talent stond nooit ter discussie, maar op 16-jarige leeftijd werd hij nog als te frêle en klein gezien. Nu lijkt hij fysiek en mentaal klaar om de volgende stap te zetten in zijn carrière.

Marokko doet er alles aan

De Belgische voetbalbond (KBVB) probeert Bounida koste wat het kost binnenboord te houden. Hij is al gepolst over zijn plannen, want een nieuw verhaal Mile Svilar willen ze absoluut vermijden. Die werd ook ooit eens opgeroepen voor Servië, speelde daar een oefenmatch en kan nu - zelfs als hij het wilde - niet meer terug.

Naar verluidt voert de KBVB gesprekken om hem te overtuigen niet van sportnationaliteit te veranderen. Aan de andere kant doet de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) ook verwoede pogingen om Bounida voor zich te winnen.

Met het succes van het Marokkaanse nationale team op het WK van 2022, waar ze de halve finales haalden, probeert de FRMF hem te verleiden met het vooruitzicht van deelname aan toekomstige grote toernooien. Voor Marokko zou Bounida’s keuze een flinke opsteker zijn.

Hoewel Bounida een geboren Belg is, blijft zijn Marokkaanse achtergrond een belangrijk aspect van zijn identiteit. Voor hem draait de keuze niet alleen om sportieve vooruitzichten, maar ook om loyaliteit en cultuur. In interviews heeft hij eerder aangegeven dat beide landen een speciale plaats in zijn hart hebben, wat de beslissing er niet eenvoudiger op maakt.

Ook clubcontract loopt af

Bounida’s talent was al op jonge leeftijd zichtbaar. Op 11-jarige leeftijd sloot hij een sponsorcontract met Nike af, mede dankzij zijn virale YouTube-video’s waarin zijn uitzonderlijke techniek te zien was. Zijn verhuis naar Ajax in 2021 was een belangrijke stap in zijn ontwikkeling, al waren ze daar bij Anderlecht niet al te blij mee. De club contracteerde hem met een indrukwekkend salaris, en hij kreeg de kans om te leren van een omgeving die bekend staat om het ontwikkelen van technisch verfijnde spelers.

Een bijzondere rol in zijn verhaal speelt Abdelhak Nouri, een voormalig Ajacied en Bounida’s idool. Nouri’s tragische verhaal heeft Bounida extra gemotiveerd om zijn eigen dromen na te jagen bij Ajax.

De keuze van Bounida is meer dan alleen een persoonlijke beslissing. Voor de Belgische voetbalbond zou het een groot verlies zijn als een van hun meest veelbelovende talenten voor Marokko kiest.

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor Rayane Bounida. Terwijl hij blijft schitteren bij Jong Ajax, zal hij een beslissing moeten nemen over zijn internationale toekomst. En ook over zijn clubtoekomst, want zijn contract bij Ajax loopt eind dit seizoen af. Voor nu blijft de vraag: kiest hij voor de Rode Duivels of voor de Leeuwen van de Atlas?