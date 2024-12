Pep Guardiola wil een speler van Vincent Kompany wegplukken om de problemen van Manchester City op te lossen

De twee mannen kennen elkaar goed, en ze zullen waarschijnlijk praten over Joshua Kimmich deze winter. De Skyblues zouden de Duitse middenvelder willen aantrekken om de vele afwezigheden op te vangen, vooral die van Rodri.

Manchester City zit in de problemen, ze staan vijfde in de Premier League en hebben acht van hun laatste elf wedstrijden verloren. Afgelopen weekend scoorde Manchester United nog twee doelpunten in de laatste minuten tijdens de derby, waardoor City nog dieper in de crisis belandde.

Het probleem lijkt mentaal te zijn. De viervoudige Engelse kampioen incasseerde twee doelpunten in de laatste minuten tegen Brighton en zag Feyenoord een achterstand van drie doelpunten in twintig minuten goedmaken in het Etihad Stadium, voordat ze opnieuw ondermaats presteerden tegen United.

Bij elk interview, bij elke persconferentie, lijkt ook Pep Guardiola aan het einde van zijn Latijn te zijn. De Spaanse coach zoekt wanhopig naar een oplossing om de situatie te veranderen, maar niets lijkt te helpen. Zijn team is niet meer hetzelfde en de vele blessures doen steeds meer pijn.

Joshua Kimmich om de problemen van Manchester City op te lossen?

Hoewel sommigen, zoals Kevin De Bruyne, terugkeren, is dit nog niet het geval voor de Ballon d'Or Rodri, die aanvankelijk afwezig was tot het einde van het seizoen. In de Engelse pers is echter gesuggereerd dat de Spaanse defensieve middenvelder veel sneller zou kunnen terugkeren dan verwacht, wat de fans van Manchester City zorgen baart, omdat ze denken dat de club probeert zijn terugkeer te overhaasten, met het risico op een nieuwe blessure.

Pep Guardiola heeft dus begrepen dat zelfs als Rodri terugkeert voor het einde van het seizoen, hij de nieuwe beste speler van de wereld niet op de manier kan gebruiken zoals hij wil. Daarom zou de succesvolle coach op de transfermarkt op zoek zijn naar een oplossing.

Een oplossing die hij zou kunnen vinden in de selectie van een coach die hij maar al te goed kent: die van Bayern München, onder leiding van Vincent Kompany. Inderdaad, verschillende Duitse media, zoals Bild, onthullen dat Guardiola aan zijn leidinggevenden heeft gevraagd om de situatie van een speler te onderzoeken die al zes maanden weigert zijn contract in Beieren te verlengen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat Pep Guardiola en Vincent Kompany elkaar deze winter zullen ontmoeten. Deze keer rond de onderhandelingstafel.