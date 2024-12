🎥 Peter Maes ondergaat vreselijke blamage en blijft sprakeloos in ESPN-interview

Peter Maes heeft voor het eerst in zijn carrière als trainer een bekerwedstrijd verloren van een amateurclub. In de tweede ronde van de KNVB-beker werd zijn Willem II verrassend uitgeschakeld door het amateurteam VV Noordwijk.

De ervaren trainer, die in het verleden tweemaal de beker won met Lokeren, was zichtbaar teleurgesteld. "Je moet er zo min mogelijk woorden aan verspillen", liet Maes na de nederlaag weten.

De 2-1 nederlaag tegen Noordwijk bracht Maes in een moeilijke positie. "Ik heb helemaal niks gezegd in de kleedkamer na de wedstrijd. Ik denk dat we genoeg gezien hebben", aldus de coach in ESPN.

De frustratie van Maes was duidelijk, want de prestaties van Willem II waren beneden peil. "We hebben de opbouw van achteruit niet kunnen verzorgen tegen een amateurclub. We startten de wedstrijd veel te nonchalant, ook al wisten we wat Noordwijk in hun vorige wedstrijd had gedaan", zei Maes.

Willem II staat momenteel elfde in de Eredivisie. Maar in de bekerwedstrijd tegen Noordwijk slaagde de ploeg er niet in het niveau vast te houden.

Na het verlies tegen Noordwijk lijkt Willem II zich weer volledig op de competitie te moeten richten. Maes zal met zijn team moeten zorgen voor herstel en zich voorbereiden op de komende Eredivisie-wedstrijden.