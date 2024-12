🎥 Pro League organiseert speciale actie tijdens kerstperiode: zo kan je onder andere een meet & greet winnen met Pär Zetterberg!

De jaarlijkse kerstactie van de Pro League is weer van start gegaan. Vanaf vandaag tot en met 30 december kunnen voetbalfans bieden op gesigneerde wedstrijdshirts van hun favoriete spelers uit de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League.

Het is de zestiende keer dat de Pro League deze kerstactie organiseert, en wederom kunnen fans via een online veilingplatform niet alleen shirts van populaire spelers bemachtigen, maar ook andere unieke items. Onder andere gesigneerde portretten van nieuwe leden van de Hall of Fame of een meet & greet met Pär Zetterberg.

Younited Belgium

Younited Belgium die de actie organiseert is de sociale partner van de Pro League en helpt mensen met een kwetsbaarheid een thuis te vinden in voetbalteams. Het programma biedt hen structuur en een netwerk, waardoor ze uit hun isolement kunnen komen.

De vorige kerstactie van 2023 was een groot succes. Het recordbedrag van 157.365 euro werd opgehaald, waarvan het gesigneerde shirt van voormalig Club Brugge-speler Antonio Nusa het meeste geld opbracht, met 3.023 euro.

Als onderdeel van de kerstactie zullen de spelers van de Jupiler Pro League op 26 en 27 december het logo van Younited Belgium op hun borst dragen tijdens de kerstvoetbalwedstrijden. Dankzij de jaarlijkse kerstactie zijn er inmiddels 56 Younited-teams opgericht, met bijna 2.000 deelnemers verspreid over het hele land.

Met het succes van deze actie hoopt de Pro League ook in de komende jaren het aantal Younited-teams verder uit te breiden en nog meer levens te verbeteren. Fans kunnen nog tot 30 december hun kans grijpen om een uniek item te bemachtigen en tegelijkertijd een goed doel te steunen.