Van underdog tot kampioen: het opmerkelijke pad van Aster Nzeyimana in De Slimste Mens ter Wereld

Donderdagavond werd de finale van De Slimste Mens ter Wereld uitgezonden. Daarin zit ook sportanker Aster Nzeyimana. En de gewezen ster van de VRT en Extra Time en nu van VTM haalde het uiteindelijk ook van de absolute topfavoriete Daphne Agten.

In de voorrondes maakte Aster Nzeyimana nog niet al te veel indruk en dat gaf hij zelf ook grif toe. In de finaleweken stond hij er echter wél helemaal en speelde hij zich dag na dag naar de overwinning.

Heroïsche strijd tegen Daphne Agten

Zeker in de filmpjesronde maakte hij vaak indruk, waardoor hij op hoge scores uitkwam. In de finaleaflevering was dat ook het geval, al was grote favoriete Daphne Agten zo mogelijk nog straffer.

De voetbalcommentator schopte het samen met haar tot de absolute finale van De Slimste Mens ter Wereld. Timon Verbeeck kwam op donderdag nooit helemaal in het spel voor en werd derde in de eindstrijd.

Kus en oorkonde

Nzeyimana had bij aanvang van de aflevering nog een kus gekregen op televisie van verloofde Lize Feryn en dat leverde uiteindelijk ook op, want in de finale was het de commentator die zich tot winnaar kroonde.

Hij volgt zo op de erelijst onder meer Catherine Van Eylen op in de categorie sportjournalist en verder ook Guga Baul, Tom Waes, Lieven Scheire en vele anderen. "Correcter is om hem vanaf nu aan te spreken als De Slimste Mens ter Wereld", aldus nog de oorkonde.